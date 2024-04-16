«طوارئ الإسماعيلية»: تدريب العاملين في المصالح الحكومية على مكافحة الحرائق

أنهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدن القناة وسيناء تدريب العاملين للعاملين بالجهات الحكومية والشركات العاملة في نطاق المحافظة على مكافحة الحرائق وكيفية التعامل معها.

رفع كفاءة العاملين في التعامل مع الطوارئ

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنّ التدريب جرى بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وفرع إسعاف الإسماعيلية، وشمل إجراء الإسعافات الأولية وتدريب مكثف على الطوارئ.

وأشارت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء إلى أن الشبكة تستهدف التدريب المستمر بشكل دوري لرفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات المتطلبة حال حدوث أي طارئ وكيفية التعامل معه.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة افتتح مقر الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء العام الماضي لمتابعة حدوث أي طارئ وسرعة التدخل الفوري لحل الأزمات.

الربط بين الأجهزة التنفيذية والمديريات والقطاعات الخدمية

وتعمل الشبكة الوطنية للطوارئ علي الربط بين الأجهزة التنفيذية والمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة عبر منسقين للقطاعات دائمي التواجد في الشبكة لسرعة حل أي أزمة والتدخل الفوري لها.

وظهر دور الشبكة بشكل كبير خلال حادث انهيار جسر الإسماعيلية الأخير، والظروف المناخية المتغيرة التي تعرضت لها المحافظة من أمطار علي مدار الأشهر القليلة الماضية