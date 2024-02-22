بروتوكول تعاون بين وزارتي الدفاع والتضامن لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «NAS».

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين وزارة الدفاع ممثلة في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير شبكات الاتصالات والمعلومات بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك لبناء منظومة لإدارة الطوارئ والإغاثة لتحقيق التكامل مع النموذج الوطني المصري لإدارة الطوارئ الجاري تنفيذه حالياً، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل والتحكم وتحديد أولويات العمل بما يمكن الوزارة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الشراكة التي تأتي في إطار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي الذى تشهده مؤسسات الدولة، مشيدة بجهود إدارة الإشارة في هذا الإطار، مؤكّدة أنَّ الأمن المجتمعي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، إذ تخدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الملفات الهامة المرتبطة بالمواطن المصري ، مشيرة إلى الاهتمام بنظم الحوكمة لتطوير الأداء بالمشروعات والكيانات التابعة لها مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومراكز الإغاثة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية وضرورة الربط بينها لخدمة المواطنين.

وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة لاسلكية وطنية تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمينية متعددة وتوفر جميع الاتصالات الحديثة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة لتقديم هذه الخدمات بكفاءة والقدرة المطلوبة المتوافقة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.