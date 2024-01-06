الشبكة الوطنية للطوارئ بمدن القناة: 8 قواعد لقيادة آمنة في الشتاء

قالت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، ان ظروف الطريق والطقس أثناء فصل الشتاء تكون أكثر خطورة وتُصعّب عملية القيادة، خاصة مع سقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تصل إلي حد الضباب في بعض الأوقات.

قواعد لقيادة آمنة في الشتاء

وحددت الشبكة الوطنية للطوارئ عدة نصائح للسائقين والمواطنين خلال فصل الشتاء أهمها استخدام وسائل النقل العام في ظروف الطقس الصعبة، بما في ذلك في ظروف الغبش والضباب، والامتناع عن القيادة.

1- القيادة ببطء أكثر في ظروف الرؤية الصعبة بسبب الأمطار أو الضباب وأيضاً على الطرقات الرطبة.

2- الحفاظ دوماً على مسافة آمنة عن السيارة أمامنا - من ثانيتين على الأقل عن السيارة الموجودة بالأمام ويُوصى خلال فصل الشتاء بالحفاظ على مسافة أكبر.

3- تجنب التجاوزات قدر الإمكان حيث تصبح التجاوزات أكثر خطورة في فصل الشتاء عندما تكون الطرق رطبة والرؤية سيئة.

4- الانتباه للمشاة فمن الصعب خلال فصل الشتاء ملاحظة المشاة والتوقف في الوقت المناسب، إذا لزم الأمر، ولذلك، يجب القيادة ببطء أكثر في الأحياء السكنية وبالقرب من المدارس ورياض الأطفال.

5- التحقق من سلامة السيارة حيث تكون أنظمة السلامة في السيارة مثل الفرامل والإطارات والأضواء والمسّاحات والتوجيه سليمة في جميع الأوقات وخاصة في فصل الشتاء.

6- الامتناع عن الوقوف على هوامش الطريق وهو أمر في غاية الخطورة، في الشتاء، عندما تكون الرؤية سيئة، يصبح من الأصعب على السائق ملاحظة السيارة المتوقفة على حافة الطريق. لذلك، تجنبوا التوقف عند الحواف.

7- تجنب ركوب الدراجات الهوائية حيث أثناء تساقط المطر يصبح الشارع رطباً والرؤية سيئة لذلك، تجنبوا ركوب الدراجات في الطقس العاصف.

8- تجنب ركوب الدراجات النارية فأثناء تساقط المطر يصبح الشارع رطباً والرؤية سيئة، لذلك يجيب القيادة ببطء حال ضرورة استخدام ارداجة النارية.