«متحدث الصحة»: يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اجتماع وزير الصحة أمس تناول ملف إضافة محافظات المرحلة الثانية لـ«منظومة التأمين الصحي الشامل» خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل 5 محافظات أخرى من بينها مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، موضحا أن هناك تدريبًا طبيًا وتطويرًا مهنيًا مستمرًا لكل مقدمي الخدمة الصحية «الفريق الطبي بالكامل».

تدريب الفريق الطبي وتأهيله

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تدريب الفريق الطبي وتأهيله على كل ما هو جديد في المجال الصحي، وذلك بمعدل ما يقرب من 15 إلى 20 ألفًا سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية الصحية بداية من شعور المواطن بالمرض والذهاب لإجراء الكشوفات في وحدة الرعاية الأساسية وصولا إلى الحاجة لأي من التدخلات الجراحية، ثم توفير علاج للمريض.

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

وعن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أكد «عبدالغفار»، على أهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، إذ تصل نسبة الشفاء من أورام الثدي إلى 100% في حالة الاكتشاف المبكر، موضحا أن المبادرة تجري الفحوصات والكشوفات والتحاليل اللازمة لملايين السيدات من سن 18 عاما، وفي حالة اكتشاف السيدة بالمرض يتم تحوليها إلى أحد مراكز علاج الأورام البالغ عددهم 30 مركزا، بهدف التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة والعلاج مجانا تماما.

وتابع، أنه في البداية كان 69% من السيدات اللاتي تم اكتشاف إصابتهم بسرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية، كانوا في المرحلة الرابعة التي يصعب بها العلاج والشفاء، بينما اليوم أصبحت نسبة الحالات التي يتم اكتشاف في المرحلة الرابعة أقل من 20%، والنسبة الأكبر تكون لصالح المراحل الأولى من الاكتشاف عن أورام الثدي.

شراء الخدمة الصحية من مستشفيات القطاع الخاص

وأوضح: «هناك حالة تُعرف بشراء الخدمة، ففي حالة عدم توافر الخدمة التي يحتاجها المريض في المستشفيات الحكومية أو التابعة لمنظومة التأمين الصحي، يتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص أو مستشفيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المؤمن عليه».

العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينية

ونوه بأن كل الأطفال منذ ولادتهم حتى مرحلة الثانوية العامة مؤمن عليهم صحيا، ولكن بشرط استمرارهم في التعليم، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينية أيضا، وإذ لم يكن المواطن يتمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل يحق له العلاج على نفقة الدولة.