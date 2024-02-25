صحة القليوبية: العلاج الهرموني أمل مريضات سرطان الثدي لحياة طبيعية

أكدت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أهمية العلاج الهرموني لمرضى سرطان الثدي الانتشاري، ويعد ورما في مرحلته الرابعة ويختلف عن المراحل الأولى لأنه ينتشر خارج الثدي والغدد الليمفاوية تحت الإبط، وعلى الرغم من أن العلاج في المرحلة الرابعة يحتاج إلى مجهود، لكنها لا تعني أن المريضة وضعها ميؤوس.

أنواع سرطان الثدي

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن سرطان الثدي ينقسم إلى أنواع حسب العلاج وهي:

- نوع معتمد على العلاجات الهرمونية وعادة يكون مناسب لحوالي 70% من مرضى سرطان الثدي.

- نوع معتمد على العلاجات الموجهة.

- نوع معتمد على العلاج الكيماوي.

العلاج الهرموني لسرطان الثدي

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»: «العلاج الهرموني يكون للأورام اللي فيها مستقبلات لهرمون الاستروجين ويتغذى عليه فالعلاج يتوجه للمستقبلات ويمنع حدوث التفاعل ده في جسم المريض، وبذلك يقطع التغذية عن الخلايا السرطانية».

وأضاف، من ضمن مميزات العلاج الهرموني لسرطان الثدي أنه يساعد في تحسين جودة الحياة ويسمح للمريضة إن تمارس حياتها بشكل طبيعي وبنسبة كبيرة لأن أعراضه الجانبية أقل بكثير.

مشيرا إلى أن العلاجات الهرمونية الحديثة تساعد المريضة بعد فترة من العلاج، وخاصة في حالة فقدان الاستجابة لنوع معين من العلاجات، حيث أثبتت النتائج العلاجيه إيجابية عالية جدًا، ووفرت لكثير من المرضى المعيشة بشكل شبه طبيعي وفي حالة فقدان الاستجابة للعلاج الهرموني، يتم العودة إلى استكمال العلاج الكيماوي للوصول لنتائج جيدة.

خيارات العلاج الفعالة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، إن العلاج الهرموني يكون أحد خيارات العلاج الفعالة في علاج سرطان الثدي الحساس للهرمونات، حيث يمكن الشفاء منه بواسطة هذا العلاج، ولا داعي للقلق، حيث أوصت الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري به كعلاج من الدرجة الأولى عوضًا عن العلاج الكيماوي باستثناء المرضى المصابين بمرض خطير، أو إذا كانت هناك مخاوف بشأن وجود مقاومة ضد العلاج الهرموني.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى إن نسب الشفاء تتحسن كل يوم مع التأكيد على أهمية نشر الأمل في الشفاء تحت شعار رحلة العلاج بدايتها الأمل.