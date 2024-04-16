توقفي عن استخدامها فورا.. تحذير خطير من تأثير كريمات تفتيح البشرة على الكلى

حذرت دراسة جديدة أجريت في الهند من الاستخدام الدائم لكريمات تفتيح البشرة، باعتبارها من العوامل المؤدية إلى الإضرار بوظائف الكلى وتفاقم مشاكلها، لاحتوائها على كميات هائلة من العناصر والمركبات الضارة، وفقًا لتقرير قناة لقناة «إن دي تي في» الهندية.

مخاطر كريمات التفتيح على الكلى

أثارت الدراسة تساؤلات عديدة عن كيفية تسبب كريم تفتيح البشرة في الإضرار بصحة الكلى، وهو ما أوضحته نتائج الدراسة المنشورة في مجلة «الكلى الدولية» الطبية والتي أشارت أن هذه الكريمات تحتوي على كميات هائلة من الزئبق تؤدي إلى حالات من النفروبثية الغشائية (MN)، ما يلحق ضررًا بمرشحات الكلى، ويسبب تسربا زائداً للبروتين في البول.

وفي إطار هذا، انتقد أحد باحثي الدراسة ويُدعى الدكتور ساجيش سيفاداس، من قسم أمراض الكلى في مستشفى Aster MIMS في كيرالا الهندية، صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون للكريمات غير معلومة المصدر، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة على الكلى.

خلل في بروتين الجلد

وأكد الدكتور محمد إسماعيل استشاري أمراض الباطنة خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه من المعروف علميًا أن أي كريمات أو مستحضرات تجميل تستخدم لتفتيح البشرة ترفع وظائف الكلى، لأنها تؤدي إلى حدوث خلل في البروتين الموجود في الجلد والصبغة الطبيعية للون البشرة ومن ثم يحدث الضرر من خلال نزول تلك الصبغة إلى الكلى والإضرار بوظائفها، متابًعا: «الأمر يكون أشد خطورة عند استخدام حقن تفتيح البشرة».

ولاستخدام أية كريمات لتفتيح البشرة أشار موقع healthline إلى مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها كالتالي: