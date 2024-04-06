أفضل ماسكات لتنظيف البشرة قبل عيد الفطر.. «وصفات تبدأ بـ10 جنيهات»

تحرص العديد من الفتيات عن تنظيف البشرة قبل قدوم عيد الفطر المبارك، من أجل الاحتفال به، بينما لا تفضل بعضهن الذهاب إلى محلات التجميل، ما يجعلهن يبحثن عن الماسكات التي تساعد على نضارة البشرة وتنظيفها، والتي نوضحها في السطور التالية.

الماسكات الطبيعية

هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي تعمل على نضارة البشرة ومنها ماسك الموز، الذي يمكن استخدامه بديلا للبوتوكس، كماسك وجه طبيعي بالكامل يساعد على ترطيب البشرة ويتركها تبدو أكثر نعومة، وذلك من خلال هرس موزة ناضجة متوسطة الحجم ثمّ وضعها برفق على الوجه والرقبة، وتركها لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

ماسك الليمون يعد من المكونات الطبيعية، التي تساعد على نضارة البشرة، وذلك من خلال خلط عصير ليمونة مع 1/4 كوب زيت زيتون أو زيت اللوز الحلو، ويتم وضعه على الوجه وتركه ليجف ثم يشطف جيدًا، وفقًا لما ذكره موقع «bold sky» الهندي.

وجاءت من ضمن الطرق التي تعمل على تفتيح البشرة وتنظيفها، طريقة ماسك الكرم والزبادي، بتحضيره بمعلقتين دقيق، ومثلياتهما من الزبادي، و1/2 ملعقة كركم.

ماسك تفتيح البشرة بالخيار

خيارة صغيرة مبشورة

3 ملاعق زبادي

خطوات تحضير ماسك تفتيح البشرة بالخيار

- ضيفي الخيار المبشورة مع 3 ملاعق زبادي.

- ضعي الماسك على وجهك ورقبتك.

- اتركي الخليط لمدة 5 دقائق حتى يجف على وجهك .

- اشطفي الوجه بالماء البارد.

- كرري تطبيقه مرة واحدة كل 3 أيام.

ماسك القهوة

ماسك القهوة يعد من أكثر الماسكات التي تؤدي مهمة تفتيح البشرة، وتعزز الدورة الدموية في الوجه، وأيضًا التقليل من التعرض إلى انتفاخات البشرة، فيما يمكن تحضيره من خلال الخطوات التالية:

- تحضير كوب من الماء، ثم وضع تفل القهوة على الوجه بأصبعك، ولا يوضع عليها أي إضافات، واتركيه لمدة 3 دقائق، ويجرى غسله جيدًا بالماء.

- يمكن أيضًا عمل ماسك القهوة مع العسل، إذ يوضع البن المطحون على نصف ملعقة من العسل، وقلبيهم جيدًا، ثم ضعي الماسك على البشرة، للحصول على فوائد ماسك القهوة لمدة لا تزيد على 5 دقائق، حتى تشعري بشد في البشرة، ثم افركي الماسك جيدًا واغسليه بالماء.