3 نصائح من هيئة الدواء عند استخدام كريمات تفتيح البشرة

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للسيدات بسبب بودرة الأساس والفاونديشن المستخدم في تفتيح لون البشرة، مشيرة إلى أنه يجب استخدام مستحضرات تبييض البشرة بالطريقة الصحيحة حسب تعليمات الشركة المصنعة واستشارة الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.

تسبب تصبغات البشرة

وحذرت هيئة الدواء من استخدام مستحضرات تبييض البشرة مجهولة المصدر، حيث إنها قد تسبب تصبغات البشرة، وظهور حب الشباب، وإحمرار وجفاف الجلد.

ضرورة التحقق من إدراج المستحضر ضمن مستحضرات التجميل

وناشدت هيئة الدواء المصرية من ضرورة التحقق من إدراج المستحضر ضمن مستحضرات التجميل المسجلة لدى الهيئة قبل استعماله.

وأعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل الخاصة بالتعريف بمتطلبات تحويل المستحضر من وصفي إلى غير وصفي، التي تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية بالدليل الإرشادي للأدوية غير الوصفية، مع تسليط الضوء على طريقة ملء نماذج التقديم لطلبات الأدوية غير الوصفية، وتوضيح المستندات المطلوبة للتقديم.

وقالت هيئة الدواء إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء المقبل بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.