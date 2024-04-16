شركة طيران بريطانية تعلق السفر من وإلى إسرائيل لمدة 6 أشهر

أعلنت شركة الطيران البريطانية «Easy jet» تعليق رحلاتها من وإلى دولة إسرائيل لمدة 6 أشهر بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها بعد يومين فقط من قصف إيران لإسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

استمرار الحرب

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ193 على قطاع غزة وسط انسحاب جزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة تحديدا من حي خان يونس، الذي يعتقد بأن الفصائل الفلسطينية متمركزة فيه.