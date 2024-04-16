فيروس متلازمة الفم واليد والقدم يصيب الأطفال أقل من 5 سنوات.. ما الأعراض؟

بقع حمراء تنتشر على فم الطفل ويديه وقدميه، تجعله في حالة ألم مستمر، لا يستطيع التعبير عن نفسه سوى بالبكاء، ما يجعل الأم في حالة من التعب والإرهاق، ولكن إذا كنت لا تعلمين، فهذه إصابة فيروسية بسيطة تصيب الأطفال لمرض «متلازمة الفم واليد والقدم Hand foot and mouth disease HFMD»، وعلاجها أبسط مما تظنين.

يقول الدكتور محمد راشد، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، في حديثه «للوطن» إنه من أشهر الحالات المنتشرة بين الأطفال حاليا هو مرض فيروسي يسمى «متلازمة الفم واليد والقدم Hand foot and mouth disease HFMD» وهو من الأمراض الفيروسية البسيطة جدا التي تنتشر بين الأطفال أقل من خمس سنوات، وينتشر بصفة خاصة أكثر في الحضانات بسبب الاختلاط.

أهم أعراض المرض

تبدأ أعراض المرض عادة بارتفاع في درجة الحرارة، ومن الممكن أن تصل إلى 40 مئوية.

رفص تام لتناول الطعام ووجود ألم في الحلق مع البلع.

بعد يوم أو يومين تظهر حبوب من الممكن أن تحتوي على ماء، وتظهر الحبوب في بطن اليد والقدم ومن الممكن أن تنتشر حول المفاصل والمناطق الحساسة وهذه الحبوب عادة غير مؤلمة، وتستمر الحرارة من يومين إلى 3 أيام فقط.

طرق العدوى

تتنوع طرق العدوى للمرض وتكون عن طريق النفس أو اللعاب أو البراز والتلامس مع الحبوب والجسم، وتكون العدوى خلال الأسبوع الأول من ظهور الأعراض.

العلاج من مرض اليدين والقدمين

الفيروس بنسبة 99% لا يحتاج للأدوية غير أدوية الحرارة فقط، وعدم الحصول على مضادات حيوية لأنها تزيد من حدة الأعراض، ويلزم فقط الصبر على الحرارة من أول يوم ظهوره، ولو وجد قرح شديدة في الفم من الممكن إعطاء دواء للفيروسات على حسب حالة الطفل، ونعطي مخفضات حرارة ودهان للحبوب من ملتطفات الجلد لمنع الحكة، وبخاخات للقرح الموجودة في الفم، وتأخذ مدة العلاج من 5 إلى 7 أيام وتتحسن حالة الطفل.

نستخدم مضادات الفيروسات مثل «الزوفراكس» و«الفيروستات » في حالات قليلة، وإعطاء الطفل سيتال في حالات ارتفاع الحرارة، والحرص على عدم اعطاء مضادات حيوية .

طرق الوقاية من الفيروس

من الممكن التقليل من خطر إصابة طفلك بهذا المرض باتباع أساليب متعددة مثل :

غسل اليدين باستمرار

اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، واحرص على غسل يديك بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات، وأيضا قبل إعداد الطعام أو تناوله وبعد التمخط أو العطاس أو السعال، استخدام معقم اليدين، في حال عدم توفر الصابون والماء.

تعليم الأطفال عادات النظافة الصحية

علم أطفالك كيفية غسل اليدين وساعدهم على القيام بذلك بصفة مستمرة، و كيفية اتباع عادات النظافة الصحية بشكل عام، وعدم وضع اليد في الفم أو أي شيء آخر.

تطهير الأماكن المشتركة

احرص على تنظيف الأماكن والأسطح، التي يتناوب الكثير من الأشخاص على استخدامها، بالماء والصابون وتعقسمها بالكلور، حيث أن الفيروس يمكن أن يعيش لعدة أيام على الأسطح، بما في ذلك مقابض الأبواب، وعلى الأغراض المشتركة، مثل الألعاب.

تجنب المخالطة

يجب عزل الأشخاص المصابين بمرض اليد والقدم والفم عن الآخرين عند ظهور أعراض المرض عليهم؛ لأنه مرض مُعدٍ بدرجة كبيرة، ويجب أن يبقى الأطفال المصابون في المنزل وألا يذهبوا إلى مرافق رعاية الأطفال أو المدارس حتى تزول الحمى.