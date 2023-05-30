هاني الناظر عبر قناة الناس: الأمراض الفيروسية تقل في الصيف بسبب الحرارة

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الأمراض الفيروسية تقل في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة، إلا أن هناك مشكلات أخرى تظهر في هذه الفترة تتمثل في كثرة الفطريات التي تسبب التينيا الملونة، والتي تظهر بصورة بقع على الصدر أو الظهر بلون أبيض أو بني، ولا تتسبب في آلام إلا أن شكلها غير جيد خاصة مع الفتيات.

الفطريات تزيد مع الحرارة والمياه

وأضاف «الناظر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أن الفطريات تزيد مع الحرارة والمياه، لذلك ينصح بارتداء ملابس صيفية والاستحمام باستمرار، وعدم تبادل الأدوات الشخصية.

وأشار إلى أنه يجب عند حدوث أشياء غير طبيعية تظهر على الجسم، استشارة الطبيب، كما نصح بارتداء الملابس القطنية والحرص على النظافة الشخصية باستمرار، كما لا يجب الاستحمام بمياه ساخنة خلال الصيف، لعدم زيادة سخونة الجسم بشكل متزايد والتسبب في ظهور حمو النيل.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.