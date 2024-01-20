طوارئ في بريطانيا بسبب انتشار مرض الحصبة بين الأطفال

حذر الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن الصحي والطوارئ في بريطانيا من انتشار مرض الحصبة، في عدة مناطق بإنجلترا، نتيجة لانخفاض معدلات التطعيم، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

طوارئ في بريطانيا بسبب مرض الحصبة

وأعربت هيئة الطوارئ في بريطانيا عن قلقها المتزايد بسبب تزايد مخاطر انتشار مرض الحصبة، وأعلنت عن وجود 216 حالة مؤكدة، و103 حالات محتملة للمرض في وستميدلاندز منذ أكتوبر الماضي، وتشير الأدلة إلى أن معظم هذه الحالات تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي والطوارئ في المملكة المتحدة عن حالة طوارئ وطنية، كما قالت الرئيسة التنفيذية جيني هاريس، إن المعدلات بلغت حوالي 70% في منطقة مجلس الرعاية المتكاملة في ساري هارتلاندز، وهذا أقل من المناطق الأخرى التي تم الإبلاغ عن تفشي مرض الحصبة فيها.

انخفاض استخدام لقاح «MMR»

وقالت شراكة ساري هارتلاندز للصحة والرعاية إنها تعمل على زيادة الوعي وامتصاص اللقاحات، وذكرت كبيرة المسؤولين الطبيين الدكتورة شارلوت كانيف، إنه كان هناك انخفاض في استخدام لقاح «MMR» على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أن شراكة ساري هارتلاندز للصحة والرعاية تعمل عن كثب مع الشركاء المحليين لزيادة الوعي باللقاحات واستيعابها حتى تتم حماية المزيد من الأطفال، مضيفة أن ذلك يشمل العمل مع الممارس العام لتوفير الدعم وزيادة التغطية، مؤكدة أن الحصبة خطيرة وتنتشر بسهولة شديدة، لذا فإن الحصول على لقاح MMR هو أفضل طريقة للوقاية منها.