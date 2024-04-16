مصر والجزائر تتصدران قائمة الدول الإفريقية في احتياطي الذهب

تصدرت الجزائر ومصر قائمة الدول الإفريقية التي تمتلك احتياطات ذهب في بنوكها المركزية، بحسب المجلس العالمي للذهب في آخر تحديث مطلع أبريل الجاري، وارتفع سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2387.11 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة الماضي.

مصر ثاني أكبر دولة إفريقية لديها احتياطي ذهب

وتمتلك الجزائر 173.6 طن ثم مصر لديها 126.2 طن ثم جنوب إفريقيا لديها 125.4 طن، ثم ليبيا لديها 116.6 طن، ثم المغرب لديها 22.1 طن.

أكبر 10 اقتصاديات في إفريقيا

في سياق منفصل، أصدر صندوق النقد الدولي، بيانًا يوضح فيه أكبر الاقتصادات في القارة السمراء بحسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الجارية (مليار دولار)، وجاء في المركز الأول دولة جنوب إفريقيا بناتج محلي يصل إلى 401 مليار دولار، وثانيًا دولة نيجيريا بناتج محلي إجمالي 395 مليار دولار.

3 دول عربية ضمن أكبر 10 اقتصاديات في إفريقيا

وحلت مصر في المركز الثالث بناتج محلي إجمالي متوقع يصل إلى 358 مليار دولار، ورابعًا جاءت الجزائر بناتج محلي إجمالي يصل إلى 239 مليار دولار، وخامسا جاءت إثيوبيا بناتج محلي إجمالي يصل إلى 192 مليار دولار، وسادسا جاءت المغرب بناتج محلي إجمالي يصل إلى 157 مليار دولار، وسابعا جاءت كينيا بناتج محلي إجمالي يصل إلى 115 مليار دولار، وثامنا جاءت أنجولا بقيمة 93 مليار دولار وتاسعا جاءت كوت ديفوار بإجمالي 87 مليار دولار وعاشرا جاءت دولة تنزانيا بإجمالي 86 مليار دولار.