أستاذ بالدراسات الإفريقية: دول القارة السمراء مسرورة بعودة مصر لمجلس السلم والأمن

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، إن الخبرة المصرية خلال عضويتها المتتالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي من عام 2002 وحتى الآن شكلت خبرة مهمة لكل دول الإتحاد الإفريقي في حل المشكلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «خلال السنتين اللي غابت فيهم مصر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي، أعتقد من ضمن المشاكل الرئيسية التي كان يواجهها مجلس السلم والأمن الإفريقي أنه في الكثير من القضايا لم يتم اتخاذ قرار فيها بدليل أن هناك 6 دول حاليًا بها مشكلات كثيرة للغاية».

وتابع: «كل الدول الإفريقية مسرورة بعودة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشكل عام، لكثرة المشاكل والقضايا الموجودة على مستوى القارة، وبالتالي هناك خبرة مصرية في حل النزاعات الإفريقية بحكم استضافتها لمركز حل النزاعات الإفريقية، ومنتدى أسوان للسلام».

وأكمل: «منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهناك موقف إفريقي مشترك وموحد ولم يخرج عن السياق منه إلا دولتين أو أكثر بحكم العلاقات مع إسرائيل، وشوفنا تنسيق المواقف بين الخارجية المصرية والكثير من الدبلوماسيين في القارة الإفريقية حول الوصول إلى اتجاه موحد، والرفض الإفريقي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بحل الدولتين كحل رئيسي لهذه القضية».