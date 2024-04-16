«الزراعة»: مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، محمد القرش، إن ملف الزراعة بأكمله شهد من عام 2014 حتى الآن طفرة كبيرة، لم تحدث في تاريخ هذا القطاع من قبل، موضحا أن مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال البحث العلمي، لتطوير أصناف تواجه تغيرات المناخية.

وأضاف القرش خلال حواره في برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، على شاشة قناة «DMC»، أن ملف القمح جرى العمل عليه على محورين أساسين، الأول يتمثل في التوسيع في المساحات المزروعة، والثاني ينعكس على الفلاح المصري، وهو تعظيم إنتاجة الفلاح المصري.

تسعير القمح قبل زراعته

وأضاف القرش أن موسم الحصاد بدأ بتوريد تقاوي بنسبة 100%، لضمان إنتاجية أعلى للفدان، مشيرا إلى أن الوزارة سعرت القمح قبل أن يزرع الفلاح محصوله بـ1600جنيه، وثم بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى زيادة السعر لتوريد القمح إلى 2000 جنيه.