السجن 18 شهرا لصانعة أسلحة فيلم Rust في قضية قتل مديرة التصوير

تواجه صانعة الأسلحة هانا جوتيريز ريد حكما بالسجن لمدة 18 شهرا، في قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز داخل موقع تصوير فيلم Rust في أكتوبر 2021، حيث تعتبر مسئولة عن الطلقة الحية التي كانت داخل سلاح بطل الفيلم أليك بالدوين حين كان يصور أحد المشاهد وانطلقت رصاصة من السلاح لتصيب مديرة التصوير وتقتلها في الحال.

وقالت القاضية ماري مارلو سومر في حكمها، بعد ما رفض طلبات الدفاع بالإفراج عن المتهمة ووضعها تحت المراقبة، «أنت وحدك حولت سلاحًا آمنًا إلى سلاح فتاك، ولولاك ستكون السيدة هاتشينز على قيد الحياة، وسيكون للزوج شريكته، وسيكون للصبي الصغير والدته»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

صانعة أسلحة فيلم Rust: أنا إنسانة ولست وحشا

وتوسلت جوتيريز ريد في بيان مقتضب قرأته قبل الحكم عليها قائلة: «أتوسل إليكم من فضلكم ألا تمنحوني المزيد من الوقت»، حيث طلب كل من جوتيريز ريد ومحاميها وضعهما تحت المراقبة، وقالت جوتيريز ريد وهي تبكي: «لقد وجدتني هيئة المحلفين مخطئًا جزئيًا في هذه المأساة المروعة، لكن هذا لا يجعل مني وحشًا، هذا يجعلني إنسانًا».

بعد محاكمة استمرت أسبوعين وساعتين فقط من المداولات من قبل هيئة المحلفين، أُدينت جوتيريز ريد بتهمة القتل غير العمد، ولم يتم إدانتها بتهمة التلاعب بالأدلة، وهو ما كان من الممكن أن يزيد عقوبتها المحتملة إلى ما يقرب من ثلاث سنوات.