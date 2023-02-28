3 من فريق فيلم «Rust» يرفعون دعوى قضائية ضد أليك بالدوين والشركة المنتجة

رفع ثلاثة من أعضاء طاقم فيلم «Rust» دعوى قضائية جديدة ضد الممثل الأمريكي أليك بالدوين والشركة المنتجة للفيلم في محكمة الولاية في سانتافي، قائلين إن حادث إطلاق النار الذي تسبب في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، تسبب لهم بإصابات جسدية ونفسية.

وجاء في الدعوى القضائية ضد أليك بالدوين والمنتجين: «هذه الإصابات نتجت عن فشل المتهمين في اتباع قواعد سلامة الصناعة، قطع المدعى عليهم زوايا وتجاهلوا تقارير عن إطلاق أسلحة نارية متعددة غير مسجلة، واندفعوا لإنهاء الفيلم»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

فريق عمل فيلم «Rust»: نعاني من الأرق والقلق والاكتئاب

وأفاد المدعون الثلاثة أنهم شاهدوا وميض إطلاق العيار الناري، فضلاً عن تعرضهم لـ«إصابات نتيجة انفجار» من صوت البندقية داخل الكنيسة الصغيرة التي وقع فيها الحادث، وتشير الدعوى كذلك إلى أن المدعين «سعوا بشكل مستقل للحصول على الدعم في التعامل مع إصاباتهم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرق والقلق والاكتئاب وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة».

محامي المدعين: منتجو «Rust» تعاملوا مع صانع أسلحة عديم الخبرة

ومن جانبه، قال جاكوب جي فيجيل محامي المدعين، في بيان: «إنتاج فيلم غربي كبير يتطلب خبيرًا متمرسًا في الأسلحة النارية وقيادة تراعي السلامة، ولم يكن لدى فريق Rust أي منهما، وبدلاً من ذلك، تعاقد المنتجون مع صانع أسلحة عديم الخبرة ولديه تاريخ من انتهاكات السلامة».