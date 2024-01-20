أليك بالدوين يعرض منزله للبيع بعد توجيه تهم جديدة في قضية «Rust»

يواجه النجم أليك بالدوين أزمة قانونية جديدة فيما يتعلق بحادث مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust»، بعد ما وجهت هيئة محلفين كبرى في نيو مكسيكو لائحة اتهام إلى «بالدوين» بتهمة القتل غير العمد، للمرة الثانية، حيث اتُهم سابقًا بالقتل غير العمد من عام واحد وتم إسقاط التهم بعد ثلاثة أشهر، ومع هذه التهمة الجديدة، يواجه بالدوين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي خضم المعركة القانونية الجديدة يسعى الممثل إلى دعم موارده المالية، ولذلك عرض منزله القديم في هامبتونز للبيع بعد أن خفض سعره حوالى 10 ملايين دولار، حيث يعرض المنزل للبيع حاليا بـ 19 مليون دولار، بعد أن أدرجه سابقًا مقابل 29 مليون دولار في سبتمبر 2022.

ونشرت شركة الوساطة العقارية فيديو لـ «بالدوين» وهو يستعرض أمام الكاميرا ذكرياته الجميلة مع المنزل المكون من سبع غرف نوم وتبلغ مساحته 10000 قدم مربع ويقع في أماجانسيت على الشاطئ الجنوبي في لونج آيلاند، على «يوتيوب»، قائلا: «أنا دائمًا أسعد عندما آتي إلى هنا، خاصة في هذا الوقت من العام»، «أحب هامبتونز في فصل الشتاء لأنها هادئة جدًا وجميلة جدًا».

تفاصيل مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust»

وتعود الواقعة إلى أكتوبر 2021، في موقع تصوير فيلم «Rust» عندما انتطلقت رصاصة من المسدس الذي كان يحمله الممثل أثناء تصوير أحد المشاهد وتسببت في مقتب مديرة تصوير الفيلم هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، ومن جانبه يصر «بالدوين» أنه لم يكن يعلم أن المسدس يحتوى على رصاص حي، وادعى أيضا أنه لم يضغط على الزناد.