أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة.. اعرف المعايير اللازمة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة.

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة تتمثل فيما يلي:

- انتقاء معايير اختيار المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

- تحديد مناطق القطاع «أ» الأكثر احتياجا للتنمية بما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

- مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المستهدفة الصناعية أو الخدمية.

تحديد معايير ملزمة للمشروعات المستهدفة

ولفت معلومات الوزراء إلى أنه تم تحديد معايير ملزمة للمشروعات المستهدفة وتتمثل فيما يلي:

- نوع النشاط.

- حجم العملة.

- نسبة التصدير للخارج.

- الاعتماد على المكون المحلي.

- التكنولوجيا المستخدمة.

- التكاليف الاستثمارية.

- سيمنح وزن نسبي لكل معيار ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%.

سيتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط.