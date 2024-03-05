«المناطق الحرة»: آليات تنفيذية للتكامل بين الاستثمار المصري السعودي قبل نهاية 2024

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها، والجانبان المصري والسعودي بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي.

ضخ استثمارات في أسواق خارجية

وأوضح أنّه جرى عقد شراكات بغرض ضخ استثمارات في أسواق خارجية، خاصة السوق الأفريقي، ما يرتقي بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالي.

اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري

جاءت التصريحات على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المُنعقد في الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري.

لينك التصريحات

https://twitter.com/csc_sa/status/1764754377418461228?s=48&t=B_zS_ENu1qFdhsnNV9uSBw