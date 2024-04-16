الحكومة: تمويل تحويل 70 ألفا و477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل تحويل 70 ألفا و477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 602.5 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، مشيرا إلى أنها تمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.

الجهاز ساهم في تحويل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الجهاز ساهم في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي «كار جاس» و«غازتك»، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع

وبالنسبة للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أشار رحمي إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.