مفاجآت بشأن مراحل الاحتضار.. كيف يسمع الإنسان بعد وفاته بـ12 ساعة؟

مازال الموت وما يتعلق به من أكثر الأمور الغامضة والمثيرة على مر العصور، فمهما اكتشف الأطباء والعلماء من حقائق وأسرار حول عملية الاحتضار والوفاة، تظل هناك بعض الأمور المحيرة التي تحتاح العديد من الدراسات والأبحاث حتى تثبت صحتها، بينها ما يتعلق بكيفية تدهور وظائف الجسم والحواس أثناء الاحتضار وحقيقية عمل بعض الحواس بعد توقف قلب الإنسان.

كيف تعمل حاسة السمع بعد الموت؟

من الأمور المثيرة للعجب، هو إثبات دراسة علمية أجريت في جامعة كولومبيا البريطانية ونشرتها مجلة Scientific Reports عام 2022 حول «حاسة السمع لدى البشر عندما يقتربون من الموت»، إذ أوضحت أنه بموت الإنسان تتوقف كل حواسه ما عدا حاسة السمع، إذ تستطيع الأذن أداء وظيفتها من خلال ما يسمى بالمكروفونات المجهرية للقوقعة cochlear microphone، وهي تستمر في العمل من 6 لـ12 ساعة بعد الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع haltaalam.

في ضوء هذا قال الدكتور أيمن فودة، استشاري الطب شرعي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه بوفاة الإنسان يحدث توقف عضلة القلب، وحبس تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى توقف الدماغ عن العمل بسبب نقص الأكسجين والدم، مُتابعًا أن أعضاء الجسم تموت بمعدلات مختلفة وحسب حالة كل شخص.

فقدان البصر أثناء الاحتضار

وأضاف «فودة» أن البصر هو الحاسة الأولى التي يفقدها الإنسان مجرد اقتراب موته، إذ تتسع حدقة العين فجأة عند الاحتضار وتفقد قدرتها على الاستجابة للانعكاسات العصبية بعد الموت مباشرة.

وخلال عملية الاحتضار يفقد الإنسان قدرته على الكلام بعد الرؤية، فيصبح الحديث بطيئًا وتقيلًا حتى يتوقف فجأة عن التكلم ويدخل في حالة اللاوعي، ثم يفقد قدرته على الشعور باللمس في الفترة القصيرة التي تسبق الموت، ولن يتمكن خلال ذلك من الشعور بالألم أو أي شئ يدور حوله.