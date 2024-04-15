احذر فقدان البصر.. 10 علامات إذا ظهرت عليك يجب زيارة طبيب العيون فورا

إهمال تعب العين ربما يؤدي إلى فقدان البصر، إذ يعاني الكثير من الأشخاص من انخفاض الرؤية ومع ذلك لا يذهبون إلى الطبيب، ورغم وجود علامات تشير إلى احتمالية إصابة البعض بالعمى فأنهم يتجاهلونها ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات، إذ وجدت دراسة بريطانية أجريت على 2000 شخص أن نحو 58% يعانون من انخفاض الرؤية.

دراسة تؤكد معاناة 58% من انخفاض الرؤية

وبحسب صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، فإن الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة لاحظوا انخفاضًا في رؤيتهم منذ عام 2012، حيث يعاني 40% من الـ58% من عدم الراحة أو التعب في أعينهم، بينما عانى ستة من كل 10 بالغين من تدهور البصر في السنوات العشر الماضية.

الدراسة التي نشرتها الصحيفة البريطانية، أكدت أن نحو 31% ما زالوا يقولون إن رؤيتهم واضحة، بينما يزعم 74% أنهم يشعرون بالثقة في قدرتهم على التعرف على العلامات الشائعة لتراجع البصر، لكن الكثيرين واجهوا صعوبة في قراءة الخرائط نتيجة عدم الرؤية بوضوح.

أسباب فقدان البصر

خبير العيون الدكتور جوزي فورتي، قال للصحيفة البريطانية إن هذه التأثيرات يمكن أن تكون نتيجة لطول النظر الشيخوخي، وهي حالة شائعة في العين تتمثل في الفقدان التدريجي لقدرة عينيك على التركيز على الأشياء القريبة: «التغييرات والتأثيرات الدقيقة المتعلقة برؤيتنا يمكن أن تمر في كثير من الأحيان دون أن يلاحظها أحد، ولكن مثل العديد من الحالات، إذا لم تتم معالجة هذه التغييرات ومعالجتها، فإنها غالبًا ما تتفاقم».

10 علامات تخبرك بضرورة زيارة طبيب العيون فورا

الطبيب حدّد 10 علامات تخبرك بضرورة زيارة طبيب العيون فورا، محذرا من أنه في حالة إهمالها ستصاب بالعمى، وهي كالتالي:

1- الحاجة إلى حامل لوضع ما تقرأه على مسافة قريبة لتستطيع التركيز.

2- تجد نفسك ممسكا بالقوائم أو النصوص الصغيرة بعيدًا لقراءتها بوضوح.

3- يلاحظ أطفالك أنك تبدو مضحكاً عندما تحاول قراءة الأشياء.

4- تكبير الهاتف أو تكبير حجم الخط من أجل القراءة بشكل أفضل.

5- الخلط بين الملح والفلفل.

6- الحاجة إلى إضاءة أكثر سطوعًا لقراءة شيء ما أو القيام بعمل قريب.

7- الشعور بضبابية الرؤية عند مسافة القراءة العادية.

8- طلب ​​استعارة نظارات الناس لقراءة شيء ما.

9- التحديق لجلب الأشياء إلى التركيز.

10- الإصابة بإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة أو القيام بالأعمال القريبة.

من جانبه، الدكتور محمد شافعي، أكد لـ«الوطن»، أنه يجب عدم إهمال الأعراض التي تدل على تعب العيون، ويجب أن تذهب إلى الطبيب فورا إذا كنت ترى وميضا من الضوء أو بقع سوداء أو هالات حول الضوء، أو إذا كنت تعاني من فقدان الرؤية بشكل مفاجئ في عين واحدة مع أو بدون الشعور بألم في العين، أو حال الشعور المفاجئ بضبابية الرؤية أو تشوشها.