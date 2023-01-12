«ناجي» طفل يعاني من نقص وصول الأكسجين للمخ.. وأسرته: «معندناش مصدر دخل»

حالة مأساوية تعيشها إحدى الأسر المصرية في مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية، بعد أن أنجبت الأم طفلين توأم، أحدهما وهو «ناجي» يعاني من عدم اكتمال الرئة ونقص الأكسجين في المخ، فضلًا عن النزيف الدائم، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة العلاج، إلا أن والده عامل يومية، يخرج في الصباح للبحث عن قوت يومه وأولاده.

منذ ما يقرب من شهرين، كانت الأم تعد الأيام والليالي لاستقبال طفليها التوأم، لكن القدر كان له كلمة أخرى، إذ ولدا في بداية الشهر الثامن، ما دفع الأسرة للبحث عن حضانة أطفال لاستكمال نموهما.

«من بعد ولادة ناجي ووائل دخلوا الحضانة عشان استكمال الرئة، بعد 10 أيام طلع وائل لكن الصغير فضل تعبان وكمل في الحضانة» حسب ما روته والدة الطفل «ناجي».

44 يوما في الحضانة

حوالي 44 يومًا، قضاها الطفل الصغير، داخل جدران الحضانة، وأسرته تقطع المسافات ذهابا وإيابا لتكملة المبلغ المالي المقدر دفعه للحضانة، «كل ليلة في الحضانة بفلوس كتير، وهو قضى 44 يومًا، بقى في النهاية عليا مبلغ كبير جدًا، كنت كل مرة باخد قرض من البنك عشان أعرف أسد اللي عليا، لكن كل يوم الفلوس بتزيد وإحنا مبقاش معانا فلوس» حسب حديث والدة الطفل لـ«الوطن».

«كلموني قالولي ابنك خف وتعالي خديه، ولما روحت مرضيوش يطلعوه من غير ما أكمل المبلغ اللي عليا، وكتبوا وصلات أمانة على أخويا عشان أعرف أخد ابني بيتنا» حسب حديث الأم، موضحة أنها لم تترك بابًا حتى تأخذ منه المال لإنقاذ فلذة كبدها، لذلك فرضت من البنك ما يقرب من 3 مرات، وعلى الرغم من ذلك لم تستطع سداد دينها، وبعد مرور 10 أيام من خروج الطفل من داخل الحضانة رجع إليها مرة أخرى.

إصابة الطفل بنقص الأكسجين في المخ

«بعد 10 أيام من خروجه، لقيت وشه بدأ يزرق ومش قادر يتنفس كان خلصان خالص، طلعت أجري بيه للمستشفى مرضيوش يستقبلوا حالته عشان مفيش مكان، والمستشفى التانية كانت غالية في فلوسها في الليلة»، هكذا روت الأم، مشيرة إلى أن نجلها أصيب بنقص في وصول الأكسجين للمخ، ونزيف دائم يستلزم تغير صفائح الدم لديه، متمنية أن يساعدها أحدا في إنقاذ نجلها، موضحة: «النهارده مطلوب مني أغيرله الدم عشان النزيف اللي عنده، بتمنى حد يساعد معايا في مصاريف العلاج وربنا يشفيه يا رب».