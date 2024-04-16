عضو بـ«الشيوخ» يدعو لتعميم منظومة تسويق الأقطان الجديدة في جميع المحافظات

قال إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن َّالفلاح حجر الزاوية لعودة زراعة القطن، متسائلا «لماذا عكف الفلاح عن زراعة القطن؟»، مضيفا أنَّه أهمية زراعة القطن تكمن في أنه من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه كما أنَّه ملائم للزراعة في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع بجانب أنه يعمل على تحسين خواص التربة الطينية.

زارعة القطن المصري

وأوضح وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن «زارعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري» أنَّ القطن المصري يتصف بجودته الفائقة مما أعطى له قدره تنافسية بين غيره من أقطان العالم ويتم تصنيع أفخم الملابس والمفروشات من القطن المصري وتتسم هذه المنتجات بالمتانة العالية وقدره التحمل والاستدامة لفتره طويلة مقارنة بأي منتجات تصنع من الأقطان الأخرى.

منظومة تسويق الأقطان الجديدة

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى منظومة تسويق الأقطان الجديدة والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 793 لسنة 2019 بشأن نظام تداول القطن الزهر وتمّ تنفيذها في عدد من المحافظات تحتاج إلى التعميم في جميع المحافظات، إلى جانب وضع خطة حكومية لإعادة الفلاح إلى زراعة القطن.