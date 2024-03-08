سعر قنطار القطن اليوم في محافظات الوجه البحري.. كم سجل الطن؟

استقر سعر قنطار القطن في محافظات الوجه البحري، بحسب المزاد الأخير، وسط توقعات بزيادة سعر القنطار خلال الموسم المقبل، بعدما قررت الحكومة رفع سعر توريد القطن خلال الموسم المقبل 2024/2025 لصنف «متوسط التيلة» إلى 10 آلاف جنيه، و«طويل التيلة» إلى 12 ألف جنيه، وسط توقعات بزيادة سعر توريده خلال الموسم المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل سعر قنطار القطن في محافظات الوجه البحري، وفقًا لما ورد في آخر مزاد عُقد ضمن منظومة توريد وتداول القطن الجديدة.

كم سعر قنطار القطن المصري حاليا؟

وتراوحت أسعار القطن اليوم وجه بحري بحسب بيان منظومة توريد القطن، ما بين 9 آلاف و40 جنيها وحتى 11 ألفًا و500 جنيه، حيث شهد مزاد القطن الأخير في جميع محافظات الوجه البحري بيع 176 ألفًا و139 كيسًا بإجمالي وزن 223 ألفًا و897 قنطارًا.

كم يبلغ سعر طن القطن عالميًا؟

وسجل سعر القطن اليوم بالدولار للقنطار ما بين 183.81 وحتى 233 دولارًا، فيما بلغ سعر طن القطن اليوم بالدولار ما بين 1831.81 وحتى 2330.29 دولارًا، إذ يبلغ طن القطن نحو 10 قناطير.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

وبلغ سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ ما بين 10 آلاف و100 جنيهًا وحتى 11 ألفًا و20 جنيهًا لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» وذلك بعدما تم فتح المزاد على سعر 6102 جنيه.

قنطار القطن بكام اليوم 2024؟

وسجل سعر قنطار القطن اليوم في الإسماعيلية وبورسعيد نحو 10 آلاف و120 جنيهًا، وذلك في مزاد القطن الأخير، إذ جرى بيع 225 كيسًا بإجمالي 281 قنطارًا و803 كيلو من القنطرة غرب الإسماعيلية، و392 كيسًا بإجمالي 480 قنطارًا و212 كيلو من بورسعيد.

أسعار القطن اليوم في الشرقية

وجاء سعر قنطار القطن اليوم في الشرقية لصنف «سوبر جيزة 94 تجاري» ما بين 10 آلاف و40 وحتى 10 آلاف و200 جنيه إذ جرى بيع نحو 29 ألفًا و772 كيسًا، بإجمالي وزن 36 ألفًا و782 قنطارًا.

أسعار القطن اليوم في الغربية

وفيما يخص سعر قنطار القطن اليوم في الغربية، فقد سجل صنف «سوبر جيزة 94 تجاري» نحو 10 آلاف و220 وحتى 10 آلاف و400 جنيه، إذ جرى بيع 15 ألف و472 كيسًا بإجمالي وزن 18 ألفًا و82 قنطار و149 كيلوجراما.

كم سعر قنطار القطن في محافظة البحيرة؟

واختلف سعر قنطار القطن في محافظة البحيرة اليوم باختلاف الصنف، إذ جرى بيع 20 ألفًا و229 كيس، بإجمالي 28 ألفًا و789 قنطارًا كالتالي:

سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة صنف «جيزة 94 تجاري» بلغ 10 آلاف و160 جنيه إذ جرى بيع 1766 كيسًا بإجمالي وزن 2423 قنطارًا.

سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة صنف «جيزة 96 تجاري» نحو 11 ألفًا و500 جنيه، إذ جرى بيع 157 كيسًا بإجمالي وزن 235 قنطارًا.

سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة صنف «جيزة 86 تجاري» سجل ما بين 90 آلاف و40 وحتى 10 آلاف و200 جنيه، إذ جرى بيع نحو 18 ألفًا و356 كيس بإجمالي وزن 26 ألفًا و131 قنطار.

أسعار القطن اليوم بالمنوفية

وبحسب منظومة توريد القطن، فإنّ سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية صنف «سوبر جيزة 97 تجاري» بلغ 10 و270 جنيه، بعدما فتح المزاد على 6152 جنيه إذ جرى بيع 747 كيسًا بإجمالي 930 قنطارًا و660 كيلو.