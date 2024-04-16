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دراما المتحدة

وكيل مجلس الشيوخ: الدولة لديها رؤية لتحسين إنتاجية القطن المصري

كتب:

ولاء نعمه الله
01:45 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ

النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن الدراسة التي تناقشها الجلسة العامة اليوم، تتعلق بمحصول القطن الذي يعد من أكثر المحاصيل أهمية على مستوى العالم، لما يوفره من دخل نقدي وفرص عمل وغيرها من المزايا الاقتصادية والصناعية المتعددة.

الدولة لديها رؤية لتحسين إنتاجية القطن 

وأوضحت وكيل المجلس خلال الجلسة العامة، التي انعقدت اليوم: «لعل الأمر الأهم بالنسبة للقطن أن له خصوصية في التاريخ والوجدان المصري، إذ طالما أطلقنا عليه الذهب الأبيض، وطالما اعتمدت عليه مصر في صناعات الغزل والنسيج التي تشتهر بها، وفي استخراج الزيوت من بذرته، فضلاً عن استخدام مخلفاته في تصنيع العلف الحيواني، فهو محصول مصري استراتيجي بامتياز».

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى رصد الدراسة لأسباب تراجع المساحة المنزرعة بالقطن دقيقاً للغاية، كما جاء استقصاؤها شاملاً لأهم التحديات التي تواجه إنتاج القطن المصري محليًا، ومشكلات تسويقه عالميًا، الأمر الذي يضعنا بوضوح أمام الموقف الحالي داخلياً وخارجيًا، لإمكانات زراعة القطن المصري والتوسع في تصنيعه وتصديره، وهو ما يعد الخطوة الأولى والأهم لأي خطط مستقبلية في هذا الصدد.

اشتراك عدة وزارات في الخطة

ولفتت إلى أن الدولة لديها بالفعل رؤية متكاملة لتحسين إنتاجية وتنافسية القطن، وذلك عبر الجهود والخطط التي تسعى لتنفيذها وزارات الزراعة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، فضلاً عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والبنك الزراعي المصري.

وطالبت بضرورة بلورة المزيد من الدعم والتعزيز لرؤية وخطط الوزارات والهيئات المعنية خاصة ما يتعلق من هذه التوصيات بدعم مزارعي القطن وتعزيز سياسات تسويقه، والاهتمام بالجانب البحثي والعلمي، والإرشاد الزراعي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.