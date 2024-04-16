«تعليم بورسعيد»: تدرب طلاب الأول الابتدائي على استخدام منصة المسح القرائي

نظمت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، تدريبًا على استخدام المنصة الرقمية لرصد نتيجة الطالب في أداة المسح القرائي للغة العربية لطلاب الصف الأول الابتدائي، وذلك في قاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة بالمحافظة.

تحقيق الريادة لبورسعيد

وأكد وكيل تعليم بورسعيد، أهمية التدريب على المنصة كونه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويحقق ريادة بورسعيد لتفعيل تطبيق أداة المسح القرائي لطلاب الصف الأول الابتدائي بواسطة 150 مطبقًا من معلمي وموجهي مادة اللغة العربية.

وأشار «عبد التواب»، إلى أن المركز القومي للامتحانات يهدف من خلال هذا التدريب إلى قياس ثبات وصدق الأداة المعدة لهذا الهدف، مطالبا الجميع بأخذ الأمر بمنتهى الجدية والوقوف على مستوى الطالب الحقيقي للنهوض بالعملية التعليمية ومعالجة أي سلبيات وتقديم برامج علاجية مناسبة.

موعد بدء المسح القرائي

ولفت وكيل تعليم بورسعيد، إلى أن تطبيق أداة المسح القرائي لطلاب الصف الأول الابتدائي سيبدأ يوم 17 أبريل الجاري ويستمر لمدة 5 أيام، متمنيا التوفيق للجميع.

وحضر الفعاليات، محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتورة دعاء البدوى مدير إدارة التدريب، وولاء سيف موجه الصفوف الأولى، ومحمد عبده موجه عام مادة اللغة العربية، ورؤساء أقسام التدريب والتعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية.