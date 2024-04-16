«تعليم بورسعيد» تنظم ورشة عمل لتعزيز الزراعة في الريف المصري

نظمت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ورشة عمل حول «الغذاء للمستقبل»، لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بمشاركة الدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة بالمحافظة.

تطوير الصناعات الغذائية

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الورشة بحثت مقترحات تطوير الصناعات الغذائية في مجال التسويق واستعراض سبل النهوض بالتعليم الزراعي، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مدارس التكنولوجية التطبيقية بالمحافظات.

وأشار «عبد التواب»، إلى أن وزارة التعليم طبقا لرؤية مصر 2030، تولي اهتماما كبيرا للتعليم الفني كركيزة للمشروعات القومية العملاقة، وما يتيحه للطالب من مجالات كثيرة في نطاق احتياجات سوق العمل بعد التخرج.

مفهوم سلامة الغذاء

وتناولت الورشة مفهوم سلامة الغذاء وشروطها ومعاييرها والأساليب الصحيحة لتخزين الغذاء بطريقة آمنة وصحية خالية من المخاطر الصحية، وفقا للمعايير الدولية حفاظا على صحة الأجيال القادمة، كونها قضية رئيسة في الدول النامية.

واستعرضت الورشة جهود ورؤية بنك الطعام المصري نحو دعم الأمن الغذائي في مصر، بما في ذلك تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين في عدة محافظات، وتنفيذ حزمة من الأنشطة الإيجابية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه صغار المزارعين في مصر.