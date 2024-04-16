دينامو يبحث عن تقليص النقاط مع شاختار متصدر الدوري الأوكراني أمام مينياي

يبحث دينامو كييف الأوكراني، عن تقليص فارق النقاط مع شاختار دونيتسك، متصدر الدوري الأوكراني، عندما يلتقى بنظيره إف سي مينياي، على ملعب «دينامو لوبانوفسكي»، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ16، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل دينامو كييف، مباراة إف سي مينياي، بفوز في الجولة 24 من الدوري الأوكراني لكرة القدم، على أوليكساندريا، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب فولوديمير براجكو في الدقيقة 64 من اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «سي إس سي»، ليرتفع رصيد دينامو إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر شاختار دونيتسك «52 نقطة».

تعادل إيجابي بين مينياي وأوبولون كييف

في المقابل، يخوض إف سي مينياي، مباراة دينامو كييف، بتعادل إيجابي بهدف لمثله مع نظيره إف سي أوبولون كييف، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «أوبولون» بالجولة 24 من بطولة الدوري الأوكراني لكرة القدم، ليتذيل قاع الترتيب في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.