4 أهداف وتوقفان وغارات جوية.. ماذا حدث في مباراة بالدوري الأوكراني؟

«90 دقيقة» عمر أي مباراة عادية في كافة الدوريات والبطولات حول العالم، ومن الممكن أن تزيد هذه المدة إلى 120 دقيقة في حالة تعادل الفريقان في بعض المنافسات، ولكن ما حدث في الدوري الأوكراني، خرج عن نطاق هذه الحسابات والسبب تحذيرات من غارات جوية.

الجولة 23 من بطولة الدوري الأوكراني لكرة القدم، كان من المقرر أن تختتم مبارياتها ظهر اليوم، بين فريقي دنيبرو 1 و زوريا لوهانسك على ملعب «دنيبرو أرينا» في دنيبرو وسط البلاد، وبالفعل انطلقت المبارة في موعدها المحدد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت كييف «الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة».

الإثارة بدأت مبكرة.. إصابة لاعب دنيبرو 1 بعد 6 دقائق

الإثارة بدأت مبكرا بإصابة أولكسندر بيخاليونوك لاعب دنيبرو 1، بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول، ونزول أوليج أوشيريتكو بديلا منه، ولم تنته الإثارة عند هذا الحد، فافتتح أولكسندر سفاتوك لاعب دنيبرو 1، التسجيل في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وبعدها بـ4 دقائق، عزز زميله أوليكسي جوتسولياك، تقددمه فريقه بهدف ثان في الدقيقة 52.

رد زوريا لوهانسك، كان بهدفا عن طريق لاعبي الفريق إيهور كيريوخانتسيف وإيهور هورباخ، في الدقيقتين 55، و62 على التوالي.

التوقف مرتين بسبب غارات جوية

الدقيقة 75 وتحديدا عندما دقت عقارب الساعة 02:39 بتوقيت أوكرانيا، 01:39 بتوقيت القاهرة كانت فاصلة في هذه المباراة المثيرة، إذ علقت الجهات المنظمة للمواجهة، الشوط الثاني، بسبب تحذيرات من غارات جوية، وجرى إخلاء ملعب المباراة -الخالي من الجماهير-، من لاعبي الفريقين أيضًا.

وفي الساعة 03:25 بتوقيت أوكرانيا، 02:25 بتوقيت القاهرة، استئأنف حكم اللقاء المباراة في الدقيقة 76.

9 دقائق فقط مرت من زمن المباراة المثيرة، لتتوقف مرة أخرى في الدقيقة 85 أي في الساعة 03:42 عصرا بتوقيت أوكرانيا، 02:42 بتوقيت القاهرة، والسبب التحذير من غارات جوية.

المباراة المثيرة في الدوري الأوكراني، عادت من جديد في الساعة 04:19 مساءً بتوقيت أوكرانيا، 03:19 بتوقيت القاهرة، بعد الإعلان عن صد الهجوم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أطلق حكم اللقاء المباراة المثيرة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.