رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بـ10 لاعبين.. شاختار يفوز على فورسكلا ويواصل تصدره للدوري الأوكراني

كتب:

حسن رمضان
02:11 م | الأحد 14 أبريل 2024
مباراة فورسكلا بولتافا وشاختار دونيتسك

مباراة فورسكلا بولتافا وشاختار دونيتسك

فاز فريق شاختار دونيتسك على فورسكلا بولتافا، بهدف دون رد على ملعب «بوتوفسكي فورسكلا»، بالجولة 24 من عمر الدوري الأوكراني لكرة القدم، ليواصل تصدره للبطولة برصيد 52 نقطة.

وافتتح شاختار دونتيتسك، التسجيل في مرمى فورسكلا بولتافا، عن طريق اللاعب دانيلو سيكان في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك بافلو إيسينكو، حارس فورسكلا.

طرد أولكسندر زوبكوف لاعب شاختار

وشهدت الدقيقة 56، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه أولكسندر زوبكوف لاعب شاختار دونيتسك، بسبب تدخله العنيف مع بافلو إيسينكو، حارس مرمى  فورسكلا بولتافا.

وبهذه النتيجة، واصل شاختار دونيتسك، تصدره لبطولة الدوري الأوكراني لكرة القدم برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد فورسكلا بولتافا عند النقطة 30 في المركز السابع.

 

 

اقرأ المزيد:

4 أهداف وتوقفان وغارات جوية.. ماذا حدث في مباراة بالدوري الأوكراني؟

ضربة صاروخية روسية تستهدف منطقة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا

تفاصيل إقرار قانون جديد للتجنيد الإجباري في أوكرانيا.. السن الأقصى 60 عاما

بعد ظهور عيوب في المسيرات الأمريكية.. لماذا تلجأ أوكرانيا إلى الأسلحة الصينية؟
بقلم حسن رمضان