بـ10 لاعبين.. شاختار يفوز على فورسكلا ويواصل تصدره للدوري الأوكراني
كتب:
حسن رمضان
02:11 م | الأحد 14 أبريل 2024
مباراة فورسكلا بولتافا وشاختار دونيتسك
فاز فريق شاختار دونيتسك على فورسكلا بولتافا، بهدف دون رد على ملعب «بوتوفسكي فورسكلا»، بالجولة 24 من عمر الدوري الأوكراني لكرة القدم، ليواصل تصدره للبطولة برصيد 52 نقطة.
وافتتح شاختار دونتيتسك، التسجيل في مرمى فورسكلا بولتافا، عن طريق اللاعب دانيلو سيكان في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك بافلو إيسينكو، حارس فورسكلا.
Данило Сікан відкриває рахунок у Полтаві!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2024
Ця швидкість Кевіна, сейв Ісенка та гол нападника... ????#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/mB2ytDw7GD
طرد أولكسندر زوبكوف لاعب شاختار
وشهدت الدقيقة 56، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه أولكسندر زوبكوف لاعب شاختار دونيتسك، بسبب تدخله العنيف مع بافلو إيسينكو، حارس مرمى فورسكلا بولتافا.
وبهذه النتيجة، واصل شاختار دونيتسك، تصدره لبطولة الدوري الأوكراني لكرة القدم برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد فورسكلا بولتافا عند النقطة 30 في المركز السابع.