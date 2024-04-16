خبير سياسات دولية: محاكمات «ترامب» سياسية غرضها إزاحته عن الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن عدد التهم الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «مخيف» لأنها متعددة وتأخذ أبعادا مختلفة ما بين محكمة دستورية عليا تستمع الجدل حول تعطيل العدالة وقلب نتيجة الانتخابات، ومن المتوقع أن قرارات هذه المحكمة ستكون في نهاية شهر يونيو، وستحسم مستقبل «ترامب» السياسي.

الدستور الأمريكي لا يمنع ترشح المدان

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الدستور الأمريكي لا يمنع المرشح الجمهوري من استكمال الانتخابات حتى وإن كان مدانا، وبالتالي هناك معادلة يحاول «ترامب» أن يقدمها بشكل واضح للإعلام والرأي العام المساند له والراغبين في إعادة انتخابه مرة أخرى.

إزاحة ترامب عن العمل السياسي

ولفت إلى أن كل هذه المحاكمات سياسية والغرض منها إزاحته عن العمل السياسي كونه المرشح الأوحد الذي حظي إلى الآن بموافقة أو أغلبية مقارنة بكل المرشحين الجمهوريين الذين انهزموا أو تراجعوا ولم يبق إلا «ترامب».