«لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا لأمريكا».. أول تعليق من «ترامب» على الهجوم الإيراني

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن أول تعليق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد، ردًا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، كرد فعل على استهداف قنصليتها في دمشق ومقتل مستشاريها وقيادات في الحرس الثوري.

أول رد من ترامب على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وقال ترامب خلال تواجده في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، «إن الشعب الإسرائيلي يتعرض للهجوم الآن، لأننا نظهر ضعف كبير، ولم يكن هذا ليحدث لو كنت رئيسًا للولايات المتحدة، أنتم تعلمون هذا وهكذا هم، إن الجميع يدرك أن هذا الهجوم لم يكن ليحدث».

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أمريكا تصلي من أجل إسرائيل، مؤكدًا أنه يعرب عن دعمه المطلق لكل من يتعرض للأذى.

جو بايدن يؤكد التزام أمريكا بأمن إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قطع إجازته ليجتمع مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وأكد عقب انتهاء الاجتماع عن التزام بلاده بشكل «صارم» بحماية الأمن القومي الإسرائيلي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية عن مصدر سياسي عسكري إسرائيلي، أن الرد على الهجوم الإيراني سيكون قريب وكبير.