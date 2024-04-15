«ترامب» أول رئيس أمريكي بالتاريخ يواجه محكمة جنائية.. ويصف القضاء بغير النزيه

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العديد من التهم بينها الجنائية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مستقبله كمرشح رئاسي محتمل للولايات المتحدة، وفي أولى جلساته أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، انتقد «ترامب» القضاء، واصفا إياه بغير النزيه.

«ترامب» يصف القضاء الأمريكي بغير النزيه

أكد «ترامب» خلال محاكمته التاريخية أنه يواجه محاكمة غير نزيهة، واعتبرها بمثابة اعتداء على الولايات المتحدة، مضيفا أن التهم التي تلاحقه بشكل متتال، تحدث لأغراض سياسية بحتة، نقلا عن قناة «القاهرة الأخبارية».

فيما يعد «دونالد» أول رئيس أمريكي سابق يحاكم في قضية جنائية، ويشكل ذلك تهديدا على سباقه الانتخابي أمام رئيس «واشنطن» الحالي، جو بايدن، وقد بدأ «ترامب»، محاكمته الأولى ضمن 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اليوم في نيويورك.

وفي ضوء ذلك، فإن رئيس أمريكا السابق يسعى بكل قوة لتأخير محاكماته الجنائية، حتى يتمكن من خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة في شهر نوفمبر، وفي حالة فوزه بالماراثون الانتخابي لعام 2025، فإنه لديه القدرة على إسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه، وفقا لما ذكره موقع «usa today».

ما أبرز التهم الموجهة إلى «ترامب»؟

يمثل دونالد ترامب أمام القضاء الاتحادي محاكمته بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها رئيس الولايات المتحدة الحالي «بايدن»، إذ اتهمه القضاء بالتآمر ضد المؤسسات الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لتزييف النتائج الرسمية، وفي حال ثبتت التهمة فإنه سيواجه حكما بالسجن لعدة سنوات طويلة.

بالإضافة إلى تهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال غير مشروعة، والتأثير بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، فضلا عن أنه يواجه 34 تهمة جنائية تحمل كل منها عقوبة قصوى مدتها 4 سنوات، على الرغم من أن قانون نيويورك يحدد هذه الأحكام بالسجن لمدة 20 عامًا.

وأشار العديد من الخبراء القانونيين إلى أن العقوبة الواقعية تتراوح بين المراقبة والسجن لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل ترامب حرًا عند الاستئناف خلال فترة الانتخابات الرئاسية.