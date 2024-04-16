خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرا من أجل الدعوة في رمضان

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شهر رمضان كان معركة للأئمة والعلماء، وبذلوا مجهودا كبيرا من أجل الدعوة في رمضان، موجها الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على تكريمه العلماء والأئمة.

شهر رمضان للمشايخ حالة طوارئ

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، إلى أن شهر رمضان للمشايخ حالة طوارئ، حيث إمامة المساجد والرد على الأسئلة والندوات الدينية وصلاة التراويح والتهجد، والتكاليف التعبدية من صيام وصلة رحم ومساعدة الناس والأعمال الخيرية، كما كانوا على أعلى درجة من النشاط التي لا يمكن أن يخلها عقل.

وجوه العلماء وأهل القرآن من القراء

وأوضح الجندي، أنه لم يجد سعادة أكثر مما ارتسمت على وجوه العلماء وأهل القرآن من القراء، مؤكدا أنه كان حفلا جميلا، وحصلوا على شهادات تقدير من الوزارة، وتعد أكبر كنز حصلوا عليه، فهي لمسة حانية من وزير الأوقاف، مردفا: «لا ننتظر إلا دعوة في ظهر الغيب، لأن العمل كان لله سبحانه وتعالى ولوطننا المفدى».