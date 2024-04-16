أستاذ علاقات دولية: نتنياهو استغل الضربة الإيرانية لتوحيد الداخل الإسرائيلي

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ كلًا من إسرائيل وإيران تحاولان تطويع المشهد لخدمة مصالحهما وتحقيق أهدافهما، بمعنى أن المستفيد الأكبر من هذه العملية أو المسرحية الهزلية هو إسرائيل والخاسر الأكبر هي القضية الفلسطينية.

نتنياهو استغل الأحداث لتوحيد الداخل الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، أن نتنياهو استغل هذه الأحداث لتوحيد الداخل الإسرائيلي، والعمل على فتح مسارات أخرى واستهدافات خارج الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن نتيناهو يعتمد على سياسة الهروب إلى الأمام في ظل أن الجانب الإيراني لم يُحقق من أهدافه أي شيء على الرغم من كثرة الصواريخ والطائرات المسيرة.

خسائر اقتصادية لإسرائيل

وأردف أن إسرائيل خسرت فقط خسائر اقتصادية تُقدر بمليار دولار، مواصلا: «وعلى واقع الأرض أرى أن إسرائيل ستسغل هذه الفرصة للسعي إلى تحويل المنطقة إلى برميل بارود على الرغم من الرفض الأمريكي الواضح لإقدام إسرائيل على الرد على الهجوم الإيراني، إلا أن الجانب الإسرائيلي سيتغل هذه الأحداث لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة خاصة وأن المجتمع الدولي كان يضغط على نتنياهو بكل قوة لوقف الحرب في قطاع غزة».