عصام النجار: مصر حافظت على معدل الصادرات رغم الأزمات الإقليمية

قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن مصر استطاعت خلال العام الماضي الحفاظ على معدلات صادراتها رغم الأزمات التي تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات دليل على نجاح السياسات المصرية في تحفيز الصناعة.

زيادة صادرات قطاع البناء

وأشار «النجار»، خلال مداخلته على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى استمرار زيادة الصادرات الأسمنت والحديد والألومنيوم، حيث سجلت الزيادة في صادرات قطاع البناء 4.4%، والصناعات الغذائية 23%، والحاصلات الزراعية 16%.

صادرات الجلود والأحذية

وتابع: «ظهر قطاع الجلود والأحذية في قائمة الصادرات منذ العام الماضي، ومساهمته في الصادرات ليست كبيرة ولكن أصبح يسجل معدلا ثابتا، وهذا ما ساهم في توطين صناعة الجلود وتحسين جودة المنتجات الجلدية»، مشيرًا إلى أن الزيادة في الصادرات مع تكرار سعر الصرف يسهم في حل الأزمات الإقتصادية.