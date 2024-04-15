تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري.. استقبال 11 سفينة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألفًا و207 أطنان تشمل 4341 طن رمل و3056 طن علف بنجر و520 طن يوريا صب و11290 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53175 طنا تشمل 29676 طن قمح و1700 طن مولاس و1873 طن فول صويا و6327 طن خردة و9999 طن حديد و3600 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1006 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 384 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4872 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 38817 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189035 طنًا، كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6207 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3273 شاحنة.