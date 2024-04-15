«معلومات الوزراء»: 300 مليون دولار ارتفاعا في حجم الصادرات الزراعية عن العام الماضي

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية، بجسب ما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أرقام الصادرات الزراعية في الربع الأول من 2024

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أرقام الصادرات الزراعية في الربع الأول من 2024 جاءت كالتالي:

- 2.2 مليون طن منتجات زراعية.

- 1.5 مليار دولار قيمة المنتجات المصدرة .

- 300 مليون دولار زيادة عن نفس الفترة من 2023.

أسباب زيادة الصادرات الزراعية في الربع الأول من 2024

وأشار مركز المعلومات إلى وجود مجموعة من الأسباب والعوامل لزيادة الصادرات الزراعية أبرزها:

- النجاح في فتح 95 سوقا خلال الـ10 سنوات الماضية.

- تصدير 400 سلعة غذائية.

- الوصول إلى أسواق 160 دولة عالميا.

أهم الصادرات الزراعية في الربع الأول من 2024

- الموالح: مليون و199 ألفا و918 طنا .

- البطاطس: 387 ألفا و603 أطنان .

- الفاصوليا الطازجة والجافة: 54 ألفا و110 طنا.

- البطاطا: 49 ألفا و930 طنا.

- الطماطم الطازجة: 32 ألفا و536 طنا.

- الفراولة: 19 ألفا و592 طنا.

الصادرات الزراعية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري

وأشار معلومات الوزراء إلى أنّ الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي، وفقا لما أوضحته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت بوزارة التجارة والصناعة.