زيلينسكي ينتقد الدول الغربية: هل إسرائيل عضو في حلف «ناتو»؟

قارن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بين الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا والدعم الذي تقدمه لإسرائيل، موجها اللوم إلى حلفائه الغربيين بسبب خسارة محطة «تريبول» للطاقة الحرارية لعدم توفير ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لكييف، متسائلًا: «هل إسرائيل جزء من حلف (ناتو) أم لا؟ هذا هو الجواب إذن، إسرائيل ليست دولة في الحلف، لكنكم، مع ذلك، ساعدتموها».

صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية نفدت

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات «زيلينسكي» لبرنامج «أخبار الساعة»، المذاع عبر قناة «PBS»، التي اشتكى فيها من نفاد صواريخ الدفاع الجوي التي تدافع عن محطة «تريبول»، مشيرًا إلى أن القوات الروسية أطلقت 11 صاروخا باتجاه المحطة التي تعد مصدرا للطاقة الحرارية لمنطقة كييف، وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 7 صواريخ، بينما أصابت الأربعة الباقية المحطة، بعدما نفدت جميع الصواريخ.

ورد الرئيس الأوكراني على إمكانية وجود قوات لحلف «ناتو» على الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون التواجد في أوكرانيا بقوات، لأن ذلك سوف يُنظر إليه كما لو كانت أوكرانيا تجرّ حلف «ناتو» إلى الحرب.