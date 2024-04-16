باحث: أمريكا ستلوم الصين على دعم روسيا خلال الأزمة مع أوكرانيا

قال الباحث في الشؤون الأمريكية كريج كاتز، إن الولايات المتحدة لديها بعض المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، فضلا عن عدم تحقيق التوازن في التجارة وميزان الاقتصاد.

الولايات داعمة لأوكرانيا

أضاف «كاتز»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استطاعت خلال العام الماضي أن تتعامل مع عدد من الملفات لضمان أن الولايات المتحدة لديها إنتاجها الخاص في كثير من المجالات التكنولوجية.

الولايات المتحدة ستلوم الصين على دعمها لروسيا

أشار إلى أن الصين اتخذت موقفا متحفظا وكانت لها وجهة نظر مغايرة في الحرب الروسية الأوكرانية، والولايات المتحدة ستلوم الصين على اتخاذ هذا الموقف من خلال دعم روسيا، والذي يؤدي إلى الكثير من التداعيات، وحثت الصين على وقف الدعم لروسيا، وبالتالي من هذا المنظور لدى الولايات المتحدة وأوروبا نفس المنهج والمسار ووجهة النظر فيما يتعلق بالصراعات حول العالم.