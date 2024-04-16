فيلم طلب عبد الفتاح القصري مشاهدته قبل وفاته.. و4 شخصيات ساروا في جنازته

عاش الفنان عبد الفتاح القصري، قبل وفاته، أياما صعبة بين جنبات المستشفى، يخضع للعلاج من «عمى مؤقت»، وارتفاع في الضغط وسكر الدم.

في تلك الأثناء كانت النجمة نجوي سالم ورفيقة الكفاح ماري منيب، تحرصان يوميا على زيارته وتلبية كل طلباته.

وقالت «نجوى» في حديث لمجلة «الكواكب»، إن «القصري» بدأ يستعيد بصره وطلب منها أن يشاهد فيلم «سي عمر» قبل وفاته، مضيفة أنها سعت لدى المسؤولين في ماسبيرو لعرض الفيلم، وهو ما حدث فعلا، وأسهم ذلك في رفع حالته المعنوية.

وقالت إن هناك 4 أشخاص ساروا في جنازته: «يوم الوفاة لم نجد أحدا يشيعه، إلا شقيقته وأنا وقدري المنجد وسعيد العسكري، وهما من جيرانه».

وتابعت: «في الطريق للصلاة عليه اصطحبنا معنا جزمجي وحلاق، علشان يصلي عليه 4 بدل ما يبقى اللي بيصلي عليه 2 بس».

وكانت الاتصالات قد انقطعت عن «القصري» فى أيامه الأخيرة، وهو ما أسهم في تراجع حالته النفسية، إذ كان يتمنى أن يسأل عنه الرفاق والأصدقاء والزملاء، لكن أحدا لم يسع إلى الاتصال به سوى نجوى سالم وماري منيب، وظل الوضع على هذا الحال حتى وفاته في 8 مارس 1964.