في ذكرى ميلاد «أيقونة ماسبيرو».. رسائل إذاعيين شباب لأحمد سعيد مؤسس «صوت العرب»

صوت مميز لُقب بـ«صوت الثورة»، إذ تعلقت بصوته أذان الملايين من عشاق الإذاعة المصرية، خاصة «صوت العرب»، فضلا عن أنه أصبح أيقونة «ماسبيرو»، وكان حاضرًا فى كل الأحداث الفارقة من عمر الوطن، إنه الإذاعي الكبير أحمد سعيد، مؤسس إذاعة «صوت العرب».

التاريخ سيذكر الإذاعي أحمد سعيد

رسائل كثيرة وجهها الإذاعيين الشباب، خلال حديثهم لـ«الوطن»، إلى الإعلامي والإذاعي الكبير أحمد سعيد، احتفالا بذكرى ميلاده، إذ ولد في يوم 29 أغسطس عام 1925، ومن بينهم الإذاعي والإعلامي أحمد يونس، الذي أعرب عن حبه الشديد لمؤسس إذاعة «صوت العرب»، مشيرا إلى أن أحمد سعيد قيمة كبيرة في عالم الإذاعة، سيظل التاريخ يذكره على مر العصور.

«يكفي أن اسم استاذ أحمد سعيد يلتصق اسمه بالوطنية، يكفيه ويكفينا فخرا، وارتباط أي اعلامي بأنه صوت الثورة دا شيء عظيم جدا وهيفضل التاريخ فاكره».. حسب تعبير «يونس»، موضحا أن ازدهار إذاعة صوت العرب كانت على يديه، كما أن الجميع سيتذكر أن بيانات ثورة يوليو كانت تلقى بصوته.

رفعة وشأن الوطن، وارتباطه باسم الإذاعي أحمد سعيد، يجعل الجميع في حالة من الفخر والاحترام، «هو شخصية خالدة ومفيش حاجة تقدر تمحو اللحظات الوطنية الصميمة، ويجعلنا ننحني احتراما وتقديرا له» وفق تعبير «يونس»، مشيرا إلى أن كل محب لهذا الوطن وجيشه، يقتدي ويذاكر شخصية صوت الثورة الأستاذ أحمد سعيد.

ملايين من عشاق الإذاعة تعلقوا بصوته

بنبرة يكسوها الحنين والمحبة للراحل وتميزها في عالم الإذاعة، واتخاذ العديد قدوة له في المجال، قالت إذاعية الراديو الشابة إيناس سيد، إن «سعيد» لم يكن مؤسس إذاعة «صوت العرب» فقط، بل أصبح أيقونة الإذاعة المصرية لأن ملايين من عشاق الإذاعة، تعلقوا بصوته وبراعته في التقديم.

«أحمد سعيد هو قدوة للإذاعيين الشباب، فهو محب لبلده ولوطنه، يكفينا فخرًا بأنه لقب بصوت الثورة، يرجع الفضل ليه في تصوير النشرة الإخبارية في التلفزيون وتقديم البرامج الإخبارية الحية» وفق تعبير «إيناس»، مشيرة إلى أن له بصمات عديدة خلال مشواره الإذاعي، إذ ساهم في إرسال محطة الأقمار في القاهرة.

بعبارات من التهنئة والمحبة، قدمت «إيناس» رسالة شكر إلى الإذاعي، احتفالا بذكرى ميلاده، «احنا عايزين نهني نفسنا بذكرى ميلاد أستاذ أحمد سعيد، وبقوله ألف شكر على كل خطوة، وكل عمل قدمته للإذاعة المصرية، وأنت دايما خالد في أذهاننا وأذهان مستمعينك».. بحسب تعبيرها.