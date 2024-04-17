دعوات للاحتشاد في المدن الفلسطينية لإحياء يوم الأسير

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل الجاري، دعت مؤسسات الأسرى المختلفة وعلى رأسها مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني، لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ193.

تجمعات في مدن مختلفة

وحدد نادي برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 كالتالي: في مدينة رام الله سيوجد تجمعا الساعة 12 ظهرًا وسط رام الله عند دوار المنارة، أما في مدينة الخليل سيكون التجمع الساعة 12 أيضًا وسط دوار ابن رشد، وفي مدينة نابلس سيكون التجمع في الجمع الشرقي، وسيكون التجمع في كل المدن الساعة 12، وسيوجد تجمعا في مدينة جنين وسط دوار السينما.

استعدادات واسعة ليوم الأسير الفلسطيني

وفي مدينة بيت لحم سيكون التجمع الساعة 12 ظهرًا في ساحة المهد، وفي طولكرم سيكون التجمع أمام الصليب الأحمر، وفي مدينة طوباس سيكون التجمع أمام دوار الشهداء، في قلقيلية سيكون التجمع أمام ميدان الشهيد أبو علي إياد، وفي أريحا سيكون التجمع الساعة 11 ظهرًا أمام دوار مدينة أريحا، وفي مدينة سلفيت سيكون التجمع الساعة 12 ظهرًا أمام حرم جامعة القدس المفتوحة.

تاريخ يوم الأسير

واعتمد المجلس الوطني الفلسطيني يوم الأسير عام 1974، ويتمّ إحياء اليوم بشكل سنوي من أجل حرية الأسرى والتركيز على قضيتها وتذكير العالم بما يلاقونه في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأقرت القمة العربية العشرين في مارس 2008 في سوريا اليوم للاحتفاء به في مختلف الدول العربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.