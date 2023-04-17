يوم الأسير.. إطلاق سراح محمود بكر حجازي أول أسير فلسطيني من سجون الاحتلال

يُحيي الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وحول العالم، يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق يوم 17 أبريل من كل عام.

وأمس الأحد، أحيا متضامنون في بلجيكا يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، وشارك نحو 500 متضامنة ومتضامن خلال الوقفة التي جرت أمام محطة القطارات المركزية في العاصمة «بروكسل».

اعتماد يوم الأسير الفلسطيني في 1974

نرصد أبرز المعلومات عن يوم الأسير الفلسطيني:

- اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني في عام 1974، باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.

- اختيار 17 أبريل للاحتفال بيوم الأسير، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

- القمة العربية في «قمة دمشق» في مارس 2008 اعتمدت يوم 17 إبريل يوما عربيا تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

- مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية تأكد في يوم الأسير الفلسطيني على ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين.

- قالت مؤسسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 18 عاما.

- أكثر من 1000 معتقل إداري بينهم 6 أطفال، وأسيرتان: «رغد الفني، روضة أبو عجمية».

- بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع «أوسلو» 23 أسيرًا بالإضافة إلى 11 أسيرًا من المحررين في صفقة «وفاء الأحرار» الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم أبرزهم الأسير نائل البرغوثي.

400 أسير أمضوا أكثر من 20 عامًا

- عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا وصل إلى 400 أسير «عمداء الأسرى»، وفقا لما ذكره المركز الفلسطيني للأعلام.

- بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن المؤبد 554 أسيرًا، أعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي «السجن 67 مؤبدًا».

- بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 236 شهيدا منذ 1967 ومئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

- بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم 12 أسيرًا شهيدًا، والأسرى المرضى أكثر من 700 أسير منهم 24 أسيرًا على الأقل مصابون بالسرطان.

- سجلت مؤسسات الأسرى نحو 2300 حالة اعتقال منذ بادية 2023.

- بلغ عدد الأطفال المعتقلين أكثر من 350 غالبيتهم من القدس المحتلة، فيما بلغ عدد النّساء والفتيات اللواتي تعرضن للاعتقال 40.