مراسل «إكسترا نيوز»: زيادة معدل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

قال مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح البري، إن هناك زيادة في عدد الشاحنات التي تتمكن من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، منوهًا بأن آخر الأرقام التي تم حصرها 244 شاحنة سواء من الشاحنات الإغاثية التي تحمل المواد الغذائية والطبية.

التحالف الوطني يدفع 6 قوافل للمساعدات إلى غزة

وأضاف عزت، خلال مراسلته للقناة اليوم الثلاثاء، أن هناك 6 قوافل تم تسييرها للأراضي الفلسطينية خلال الفترة الماضية تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أن أمس كانت المرحلة الأولى من القافلة السادسة للتحالف، والمرحلة الثانية تحركت فجر اليوم من القاهرة وفي طريقها إلى العريش للدخول إلى أهالي قطاع غزة.

وتابع: «أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، ضرورة وقف تام لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات المتكدسة أمام معبر رفح، وهذا ما تسعى إليه مصر منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي لأكثر من ستة أشهر، ومصر تنادي مرارًا وتكرارًا بضرورة إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع».