خبير اقتصادي: الضغوط التضخمية وارتفاع الفائدة وراء انخفاض أسعار النفط عالميا

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الضغوط التضخمية وراء انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن الجميع توقع ارتفاع أسعاره مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة ولكن حدث العكس.

وأوضح «أنيس» في تصريح لـ «الوطن»، أن دول المنطقة يتم تقسيمها إلى جزأين؛ مصدرة ومستوردة للنفط، مشيرا إلى أن كلاهما سوف يتأثر بهذا المشهد العالمي غير الواضح لأنه في ظل ضعف النمو العالمي تشهد أسعار النفط حالة من الهدوء وبالتالي الإيرادات حدودة في هذا الوقت، أما عن الدول المستوردة، أدى ارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية خاصة الدولار واليورو إلى عدم وجود تمويلات كافية لتلبية الاحتياجات النفطية لهذه الدول، ما ترتب عليه تباطؤ في معدلات النمو العالمي.

الصراع الإسرائيلي الإيراني لم يؤثر على النفط

وفيما يخص تأثير الصراع الإسرائيلي الإيراني أو العدوان على قطاع غزة، قال «أنيس» إنه لا يوجد تأثير رئيسي مستدام فيما يخص هذان الأمران على أسعار النفط، والدليل انخفاض النفط عالميا على عكس التوقعات.

العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.39% إلى 89.64 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.56% إلى 84.88 دولار.

وبذلك تراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، إذ سجل خام برنت خلال نهاية تعاملات الأسبوع 90.15 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأمريكي 85.45 دولار للبرميل، وفقا للبورصة العالمية.