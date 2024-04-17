سيد عبد الحفيظ يحسم قراره من العودة إلى الأهلي بعد مطالبة كولر.. مصدر يوضح

بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك، ترددت أنباء قوية عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عودة مدير الكرة السابق سيد عبدالحفيظ إلى منصبه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم دراسة موقف استمرار خالد بيبو مدير الكرة الحالي من عدمه، في ظل تصاعد الأزمات داخل غرفة ملابس الفريق مؤخرا.

قرار سيد عبد الحفيظ من العودة إلى الأهلي

وبحسب مصدر مقرب من سيد عبد الحفيظ، فإنّ مدير الكرة السابق لا يمانع العودة للعمل في النادي الأهلي مجددا، بعد ابتعاده منذ بداية الموسم الجاري، مشددا في تصريحاته لـ«الوطن»: «سيد عبد الحفيظ دايما تحت أمر الأهلي ولو حصل تواصل فهو لن يمانع في العودة إلى بيته».

إدارة الأهلي تدرس ملف مدير الكرة بعد خسارة القمة

وكان مصدر داخل الأهلي كشف عن أنّ الإدارة تدرس ملف مدير الكرة بالفعل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي أو التفاوض على عودة عبد الحفيظ في الوقت الحالي، خاصةً وأنّ الفريق مقبل على مواجهة حاسمة أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الإعلامي مدحت شلبي، كشف عن مفاجأة مدوية بعد ساعات من خسارة الأهلي لمباراة القمة بهدفين لهدف، مؤكدا أنّ أكرم توفيق لاعب وسط المارد الأحمر طلب الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد دخوله في مشادة كلامية مع سامي قمصان بسبب عدم مشاركته في مباراة الزمالك، كما تحدث الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية عن توقيع غرامة على محمود عبدالمنعم كهربا بسبب اعتراضه بشكل غير مقبول على وجوده بمقاعد البدلاء خلال نفس المواجهة، وهو ما فتح ملف مدير الكرة داخل القلعة الحمراء.