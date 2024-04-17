عاجل.. الأهلي يغرم كهربا بسبب مباراة الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمرار بتغريم محمود عبدالمنعم الجناح الأيسر للفريق بسبب اعتراضه بشكل غير لائق بعد تواجده على مقاعد البدلاء أمام نادي الزمالك.

وقال محمد فاروق خلال حديثه التليفزيوني : «كهربا اتكلم مع خالد بيبو بطريقة غير جيدة بسبب عدم بدء مباراة الزمالك وبيبو حس كده إن كهربا تعدى الحدود فتقرر تغريمه ماليا بسبب علو صوته لعدم وجوده في التشكيل الأساسي».

وكان محمود كهربا تعرض للسقوط بنهاية المباراة وانتقل على أثره للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالته، حيث أكد مصدر بالأهلي أن سقوط كهربا كان بدون أي مجهود كبير للاعب، خاصة أنه شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولا بد من الاطمئنان عليه.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إنه جرى الاستقرار على خضوع كهربا لفحص طبي شامل خلال الساعات الجارية، للاطمئنان على حالته بشكل عام، بعد شعوره بدوار عقب مباراة الزمالك، ولمعرفة سبب سقوطه المفاجيء.